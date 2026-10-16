Rebus Beto, La Nazione: "Vanoli lo apprezza, ma dia segnali di vita"

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La sfida per il posto da centravanti della Fiorentina resta aperta, ma dopo la trasferta di Genova Mateo Pellegrino sembra avere qualche certezza in più rispetto a Beto. L'attaccante guineano, titolare contro il Genoa, non è riuscito a incidere come sperato, mostrando ancora difficoltà nel trovare la condizione migliore e nell'intendersi con i compagni. L'argentino, invece, garantisce una maggiore partecipazione alla manovra e sa fare da riferimento per la squadra. I suoi tre gol stagionali sono arrivati tutti con conclusioni di piede, pur essendo abile anche nel gioco aereo.

Come sottolinea La Nazione, Vanoli continua comunque ad apprezzare le caratteristiche di Beto, in particolare la capacità di attaccare la profondità e mettere in difficoltà le difese avversarie. Il tecnico conosceva già il centravanti dai tempi del Torino, quando ne aveva valutato l'arrivo dopo il grave infortunio di Duvan Zapata. Adesso, però, il classe '98 è chiamato a recuperare brillantezza per contendere a Pellegrino una maglia da titolare. La concorrenza è ancora aperta, ma serviranno segnali concreti già dalle prossime partite.