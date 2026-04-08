Sold out e coreografia: la tifoseria del Palace si prepara alla sfida coi viola

Sold out e coreografia: la tifoseria del Palace si prepara alla sfida coi viola
Oggi alle 20:40Avversari
di Redazione FV

Sarà un Selhurst Park sold out e decorato con una grande coreografia quello che troverà domani la Fiorentina. Lo si evince dall'account Instagram della tifoseria organizzata del Crystal Palace, che tramite i suoi canali ha fornito istruzioni a tutti i sostenitori delle Eagles che saranno presenti domani sera nell'impianto londinese per la coreografia che andrà in scena poco prima del fischio d'inizio. Queste le istruzioni in merito: