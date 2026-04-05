Lazio, Provstgaard guarda a Firenze: "Viola e Napoli, dobbiamo trovare ritmo"

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Per la Lazio il turno pasquale ha portato in dote un pareggio casalingo contro il Parma. Ieri sera, dopo l'1-1 di fronte ai ducali, il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard ha preso la parola con i media presenti in zona mista, dalla pancia dell'Olimpico, e ha proiettato così lo sguardo sui prossimi impegni: "Ci sono partite importanti per noi, non solo quella con l’Atalanta in Coppa Italia. Abbiamo la Fiorentina e il Napoli e dobbiamo mettere il cento per cento in campionato, se non lo facciamo non troviamo il ritmo contro l’Atalanta.

Questo è importante per noi", le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it. La squadra di Sarri sarà protagonista lunedì prossimo al Franchi, contro una Fiorentina che avrà già giocato l'andata di Conference League col Crystal Palace.