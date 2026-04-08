Bucchioni attacca Kean: "Sono indispettito. In Nazionale è andato, doveva partire per Londra"

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Enzo Bucchioni, opinionista ed editorialista per Tuttomercatoweb.com, è intervenuto oggi sulle frequenze di TMW Radio e ha fatto il punto sulla Fiorentina che domani sarà di scena a Londra contro il Crystal Palace. Queste le sue riflessioni, in particolare sul forfait di Moise Kean per infortunio: "Un giocatore come Kean doveva andare a Londra, doveva stringere i denti. Batistuta ha rischiato tanto in carriera, ha fatto infiltrazioni, ci voleva essere.

Può essere il momento di svolta di una stagione maledetta e lui non parte? In Nazionale c'è andato... sono un po' indispettito per questo atteggiamento".