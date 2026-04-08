Deossa beccato a letto con la figlia di Joaquin. Il mediano del Betis fuori da un mese

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In casa Real Betis è scoppiato il caso Nelsson Deossa. Il centrocampista dei Verdiblancos - giustizieri della Fiorentina nell'ultima Conference League - ha saltato le ultime quattro gare ufficiali della squadra di Pellegrini e la stampa spagnola ha dato in queste ore rivelazioni alquanto curiose sul suo conto. Secondo le ricostruzioni di Estadio Deportivo, al centro delle voci ci sarebbe una presunta relazione con Daniela Sánchez, figlia dell’ex bandiera e attuale dirigente del club andaluso Joaquin. Addirittura, le indiscrezioni emerse parlano della figlia dell'ex Fiorentina beccata a letto col giocatore colombiano.

Un’ipotesi che, unita alle frequenti apparizioni del giocatore nei locali notturni di Siviglia, ha acceso il dibattito tra tifosi e osservatori. Dal punto di vista tecnico, Deossa non gioca dall’impiego limitato contro il Panathinaikos in Europa League e nelle ultime settimane è stato superato nelle gerarchie da Amrabat, Roca e Altimira. Un calo evidente, considerando che aveva preso parte a 12 delle prime 15 partite del 2026.