Lunedì al Franchi arriva la Lazio: Zaccagni out, Noslin chiede spazio

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Dopo la trasferta contro il Crystal Palace per i quarti di Conference, la Fiorentina tornerà a giocare in campionato contro la Lazio, lunedì prossimo al Franchi. Per questa gara Maurizio Sarri dovrà fare a meno dell'infortunato Zaccagni e, riporta il Corriere dello Sport, Tijjani Noslin chiede spazio. Dubbi sul ruolo e poco gradito al tecnico toscano, che senza Zaccagni gli preferisce quasi sempre Pedro. Ora, dopo l'ultimo gol segnato contro il Parma, chiede però spazio dall'inizio. L'olandese però è spesso decisivo quando subentra a gara in corso: in stagione è arrivato a 4 gol, di cui uno in Coppa Italia (al Bologna) e tre in campionato. Solo quattro volte su 22 è partito da titolare.

Noslin alla Fiorentina ha segnato un gol ma con la maglia del Verona, nel 23-24, che valse la vittoria degli scaligeri mentre con la Lazio nella scorsa stagione ha sempre perso e solo in un'occasione era titolare; all'andata invece (2-2 il risultato) era assente per squalifica.