Dagli inviati
Verso Crystal Palace-Fiorentina, ecco Selhurst Park: le immagini dello stadio
Sale l'attesa per Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League in programma domani sera a Londra, ore 21. Teatro del match sarà l'impianto di Selhurst Park, casa delle Eagles dove si presenterà domani sera la squadra di Vanoli. Ad accompagnare De Gea e compagni saranno anche i circa 1600 tifosi viola che raggiungeranno la capitale inglese per sostenere da vicino la Fiorentina nel primo dei due atti che mettono in palio l'accesso alle semifinali del torneo. Ecco le immagini dello stadio, realizzate dal nostro inviato a Londra:
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Primo Piano
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Copertina
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Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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