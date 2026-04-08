Dagli inviati

Verso Crystal Palace-Fiorentina, ecco Selhurst Park: le immagini dello stadio

Verso Crystal Palace-Fiorentina, ecco Selhurst Park: le immagini dello stadio
Oggi alle 19:00Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Londra - Tommaso Loreto

Sale l'attesa per Crystal Palace-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League in programma domani sera a Londra, ore 21. Teatro del match sarà l'impianto di Selhurst Park, casa delle Eagles dove si presenterà domani sera la squadra di Vanoli. Ad accompagnare De Gea e compagni saranno anche i circa 1600 tifosi viola che raggiungeranno la capitale inglese per sostenere da vicino la Fiorentina nel primo dei due atti che mettono in palio l'accesso alle semifinali del torneo. Ecco le immagini dello stadio, realizzate dal nostro inviato a Londra: