Il Crystal Palace e il rapporto con i doppi confronti: c'è un dato che impressiona

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Attraverso un'analisi pubblicata sul proprio sito ufficiale il Crystal Palace ha reso noti alcuni dati che riguardano lo storico del club inglese nelle gare dal doppio confronto, come quella che è in programma con la Fiorentina già a partire da domani e dal quarto di finale d'andata di Conference League. Stando al conteggio ufficiale del club, il Palace ha disputato 50 doppi confronti negli ultimi 50 anni, con 35 passaggi del turno (percentuale di vittorie del 70%), 153 gol segnati in 100 partite totali, media di 1,53 gol a partita, e 106 gol subiti. Non va poi trascurato il fattore campo, visto che il Crystal Palace ha vinto 20 delle partite di andata, 14 delle quali a Selhurst Park. Grazie a quelle 20 vittorie ottenute all'andata, in ben 17 occasioni il Palace è riuscito a qualificarsi dopo la partita di ritorno.

C'è però anche un dato che può far ben sperare Vanoli e i suoi, ossia il fatto che il Palace è andato in svantaggio dopo l'andata in 16 occasioni, riuscendo a ribaltare il risultato solo 7 volte. Solo una volta nella loro storia gli inglesi sono riusciti a qualificarsi dopo aver perso la partita di andata in casa. Tanto dunque del discorso qualificazione si indirizzerà già dal match di domani sera.