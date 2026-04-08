Crystal Palace, le probabili scelte di Glasner: due i dubbi di formazione

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Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida in programma per domani sera a Selhurst Park tra Crystal Palce e Fiorentina, match valido per i quarti di finale d'andata di Conference League. In tal senso, dopo la conferenza stampa andata in scena da poco del tecnico degli inglesi Oliver Glasner, iniziano ad emergere sempre più dettagli su quella che potrebbe essere la probabile formazione delle Eagles. In porta, in quello che sarà un 3-4-2-1, ci sarà Henderson, davanti a lui i tre difensori invece dovrebbero essere Richards, Lacroix e Cannot. Per quel che riguarda la linea a 4 di centrocampo sulle fasce ci saranno Munoz e Mitchel mentre in mezzo agirà Wharton e uno tra Kamada e Huges, con quest'ultimo favorito. I due dietro la punta saranno Sarr e Brennan Johnson, con il centravanti che dovrebbe essere Yeremi Pino, anche se rimane aperto fino all'ultimo il ballottaggio con Mateta (che non ha i 90 minuti nelle gambe). Nel caso giocasse quest'ultimo Yeremi Pino scalerebbe in trequarti al fianco di Sarr. Questo il probabile undici:

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Cannot; Munoz, Wharton, Huges, Mitchell; Sarr, Johnson, Yeremi Pino. All. Oliver Glasner