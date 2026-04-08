Dagli inviati Pongracic: "Crystal Palace ha grande qualità. Glasner? Mi ha scritto dopo Verona"

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Così il difensore della Fiorentina Marin Pongracic che ha parlato oggi in conferenza stampa: "Mateta è un attaccante forte, l'ho affrontato in Croazia-Francia in Under 21 e si vedeva che era un calciatore forte, molto alto e in grado di segnare molto. Come ha detto il mister nel Crystal Palace c'è grande qualità individuale perciò dovremo fare bene come collettivo".

Sul Mondiale visto che sarà l'unico rappresentante della Fiorentina: "Indipendentemente da cosa abbiamo fatto con la nazionale penso di avere le caratteristiche adatte per dare qualcosa alla Fiorentina. E' quello il mio obiettivo, poi è chiaro che sono felice di poter andare al Mondiale"

Sull'ultima vittoria al Bentegodi: "Con il Verona è stata una vittoria fondamentale, ci ha dato modo di respirare di più. Venivano da prestazioni negative, ma da un paio di partite siamo un'altra squadra, dove ogni singolo gioca per gli altri. Stiamo trovando lo spirito giusto senza dimenticare da dove veniamo e quanti sacrifici dobbiamo ancora fare per tirarci fuori da una situazione non positiva".

Sul suo valore attuale: "Sicuramente questa stagione mi aiuterà come negli ultimi 2 anni a migliorare, perché in Italia non è semplice giocare con costanza e in più ho avuto degli infortuni. Per un difensore è fondamentale essere costante e affidabile, per questo giocare con continuità è importante. Di certo c'è sempre da migliorare ma questa Conference League è un'occasione notevole per crescere ancora".

Sul tecnico Glasner che lo ha allenato al Wolfsburg: "Non so se mister Vanoli sapeva che sono stato allenato da Glasner. Mi ha scritto dopo la partita di Verona ma gli ho detto che di buono c'era il risultato non il gioco, volevamo fare meglio. Sono felice di incontrarlo e felice di giocare gare così, vedremo come andrà domani".

Sulla gara della svolta, quale sia stata: "Abbiamo ritrovato fiducia con risultati e prestazioni, non so quando è stata la svolta, ma di certo il primo successo con l'Udinese è stato fondamentale. Queste prestazioni ti restituiscono feeling, perciò oggi siamo fiduciosi di fare una buona gara".

Su come sta lo spogliatoio: "Il gruppo dopo l'ultima partita di Verona non è felice per la prestazione ma molto soddisfatto dal risultato. I tre punti sono stati pesanti, è un aspetto che abbiamo sentito anche giorni dopo ritrovando fiducia. Ora possiamo venire qua con il petto in fuori e la giusta personalità per affrontare una partita di questo valore. Il nostro percorso però non è finito, ogni partita è importante ed è giusto pensare solo a una gara alla volta.