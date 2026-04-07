Lazio, non solo Zaccagni out a Firenze: anche Gila ko, Patric verso il rientro in gruppo

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Passata la settimana europea, per la Fiorentina sarà tempo di riemmergersi nel campionato e nella lotta salvezza. L'ostacolo, lunedì prossimo al Franchi, è la Lazio. Sarri è alle prese con alcuni infortuni che riguardano i suoi giocatori. Oltre a Zaccagni (leggi qui) anche Patric e Gila sono nell'elenco degli infortunati.

Ma come sottolinea il sito LaLaziosiamonoi per il primo, rimasto a riposo per un piccolo problema a un dito del piede operato in passato, è tempo di rientrare in gruppo durante la settimana.

In regia aiuterà l'ex viola Cataldi, recuperato da poco e uscito stremato dall’Olimpico, che alla Fiornetina ha segnato all'andata. Più difficile invece la gestione di Gila, alle prese con un’infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Non è escluso che possa saltare le prossime due partite di campionato (al Franchi e contro il Napoli): l’obiettivo diventa l’Atalanta in Coppa Italia.