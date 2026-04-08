Dagli inviati
Da Londra, iniziata la rifinitura del Crystal Palace: inglesi in campo per il riscaldamento
Il Crystal Palace, avversario domani sera allo Selhurst Park di Londra contro la Fiorentina, nel quarto di finale d'andata di Conference League ha da pochi minuti iniziato al Training Ground la propria seduta di rifinitura. La squadra, allenata da Glasner, ha inziato a lavorare sin da subito con il pallone. Di seguito i video e le immagini dal nostro inviato al Crystal Palace dal Training Ground di Londra:
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Avversari
Benitez carica il Crystal Palace: "Contro la Fiorentina è una finale, vogliamo arrivare più in alto possibile"
Tre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristrettodi Lorenzo Di Benedetto
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4 Gosens, quel no alla Premier e la voglia di un finale di stagione da protagonista anche in Conference
Copertina
FirenzeViolaViviano: "Fagioli giocatore superiore, su di lui merito enorme di Vanoli. Gud fa inc****re ma può farci fare il salto di qualità"
Angelo GiorgettiSvolta fondamentale a Verona, non facciamo gli schizzinosi. Testa più libera e Conference da gustare: è bastato l’arrivo di un uomo di calcio… L’Europa League cambierebbe i piani di mercato, ma la vera rivoluzione dovrà essere interna
Mario TeneraniI tre mesi di Paratici: i numeri dicono tutto. Vanoli il primo a trarne giovamento. La rivoluzione del diesse: nessuno la fermi. Niente paura, sono inglesi...Giochiamocela
Tommaso LoretoTre assenze pesanti, due protagonisti: il successo di Verona vale più di qualsiasi altra analisi (ma è un altro promemoria sulla rivoluzione che attende Paratici). Fagioli patrimonio del calcio italiano: va tutelato, non offeso
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