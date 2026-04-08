Dagli inviati

Da Londra, iniziata la rifinitura del Crystal Palace: inglesi in campo per il riscaldamento

Da Londra, iniziata la rifinitura del Crystal Palace: inglesi in campo per il riscaldamento
Oggi alle 13:13Avversari
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Londra, Tommaso Loreto

Il Crystal Palace, avversario domani sera allo Selhurst Park di Londra contro la Fiorentina, nel quarto di finale d'andata di Conference League ha da pochi minuti iniziato al Training Ground la propria seduta di rifinitura. La squadra, allenata da Glasner, ha inziato a lavorare sin da subito con il pallone. Di seguito i video e le immagini dal nostro inviato al Crystal Palace dal Training Ground di Londra: