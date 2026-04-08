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De Gea-Fagioli, non c'è storia al Bentegodi. Stravincono loro nel Top FV

De Gea-Fagioli, non c'è storia al Bentegodi. Stravincono loro nel Top FVFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Ludovico Mauro

Stravincono David De Gea e Nicolò Fagioli nel sondaggio "Top FV" lanciato dalla nostra redazione dopo Verona-Fiorentina. Il premio, che come sempre va al miglior viola in campo scelto dai lettori di FirenzeViola, stavolta vede vincitore il portiere spagnolo. Troppe le parate decisive per non spiccare su tutti gli altri, tanto che su 1157 votanti, il 59,9% di questi ha scelto l'ex United per la palma di MVP.

Molto positiva, però, anche la prova del regista, match winner del Bentegodi. Per lui comunque una buna fetta di preferenze, visto il 34,4% nei suoi confronti. Chiude il podio, se pur con ampio distacco, Albert Gudmundsson, scelto dall'1,38% del pubblico.