Dagli inviati Moise Kean verso il forfait in Conference: ecco il motivo della possibile assenza

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L'allenamento di rifinitura in programma stamani al Viola Park non ha visto protagonista Moise Kean. Al pari degli altri acciaccati, Brescianini, Solomon, Parisi e Fortini, il centravanti della Fiorentina non ha perso parte alla seduta di lavoro in gruppo e si è dedicato al recupero personalizzato.

Il motivo è sempre legato alla tibia che lo sta limitando ormai da tempo e che potrebbe convincere Paolo Vanoli e il suo staff addirittura a non convocare il numero venti per la gara in programma domani a Londra contro il Crystal Palace. Un interrogativo che verrà sciolto attorno alle 14.30, quando sarà diramata dal club la lista dei convocati per i quarti d'andata di Conference.