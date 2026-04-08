Crystal Palace-Fiorentina, i convocati: confermato il forfait di Kean. Out Solomon, Parisi e Fortini

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La Fiorentina ha da poco diramato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati scelta da Paolo Vanoli per la trasferta di domani di Conference League in casa del Crystal Palace. Come prevedibile il pessimismo in aumento su Moise Kean delle ultimissime ore, con l'attaccante assente anche alla rifinitura del Viola Park, ha portato ad una sua esclusione dai convocati. Dalla lista mancano anche Solomon, Fortini e Parisi, oltre ai vari Brescianini, Rugani e Lezzerini non in lista UEFA. Tornano invece tra i disponibili due titolarissimi come Dodo e Mandragora. Questa la lista completa:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) DELI Lapo

8) FABBIAN Giovanni

9) FAGIOLI Nicolò

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack Davi

14) KOŠPO Eman

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEONARDELLI Pietro (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) PUZZOLI Giorgio

22) RANIERI Luca