Crystal Palace-Fiorentina, i convocati: confermato il forfait di Kean. Out Solomon, Parisi e Fortini
La Fiorentina ha da poco diramato attraverso il proprio sito ufficiale la lista dei convocati scelta da Paolo Vanoli per la trasferta di domani di Conference League in casa del Crystal Palace. Come prevedibile il pessimismo in aumento su Moise Kean delle ultimissime ore, con l'attaccante assente anche alla rifinitura del Viola Park, ha portato ad una sua esclusione dai convocati. Dalla lista mancano anche Solomon, Fortini e Parisi, oltre ai vari Brescianini, Rugani e Lezzerini non in lista UEFA. Tornano invece tra i disponibili due titolarissimi come Dodo e Mandragora. Questa la lista completa:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) DELI Lapo
8) FABBIAN Giovanni
9) FAGIOLI Nicolò
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack Davi
14) KOŠPO Eman
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEONARDELLI Pietro (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) PUZZOLI Giorgio
22) RANIERI Luca
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