Live Vanoli in conferenza: "Emergenza? Non è nel mio DNA. Kean non ce la poteva fare"

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Meno uno a Crystal Palace-Fiorentina. A poco più di ventiquattr'ore dal fischio d'inizio di Selhurst Park, dove andrà in scena il quarto di finale d'andata di Conference League, il tecnico viola Paolo Vanoli presenta la sfida agli inglesi parlando in conferenza stampa: "Glasner ha già dimostrato di essere preparato in Europa, la sua squadra è organizzata e si vede che la sua idea di calcio nasce già dai tempi del Salisburgo. Oggi allena in Premier, nel campionato più forte al mondo, io ci sono stato col Chelsea e l'ho testato di persona. Per noi deve essere un motivo d'orgoglio dopo tutta l'annata, ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo su un campo molto difficile. Piccolo, pieno con 25mila persone, dove il Palace ha costruito i suoi successi. Sarà un bellissimo test e ci vorrà lucidità, anche perché sono due gare. Misureremo la nostra crescita".

Come sta Kean? Perché non è convocato?

"Dopo l'allenamento di ieri l'ho incontrato stamani, aveva ancora dolore alla tibia, un fastidio che porta dietro da tanto tempo. Stiamo cercando di gestirlo, oggi non ce la poteva fare e quindi abbiamo deciso di farlo preparare per la sfida alla Lazio".

Qual è la sensazione in avvicinamento alla gara? Rammaricato per tutte queste assenze?

"Mi sarebbe piaciuto arrivare qua con la rosa al completo, perché con queste squadre hai bisogno di tutti. Ma la parola emergenza non mi piace, non è nel mio DNA. Deve essere un'occasione per chi ha giocato poco, per i giovani che sono con noi, lo spirito deve essere questo. Quando si gioca da grande squadra arrivano grandi risultati, ora andiamo verso i due mesi più faticosi. Siamo in cima alla montagna e vediamo la vetta, ma gli ultimi metri sono sempre i più difficili. Sabato è entrato benissimo Balbo, per esempio: io guardo più questo, non all'emergenza. Non voglio alibi".

Cos'è successo con gli infortunati? Perché questa gestione e questi tempi dilatati?

"Quello che posso decidere lo dico apertamente, come fatto con Dodo. Sul resto, c'è un responsabile medico e sono temi di sua competenza".

Ha mai pensato che, essere stato l'ultimo giocatore a portare con un gol un trofeo alla Fiorentina, possa essere un segno?

"Ho una fortuna: non vivo di ricordi, ma di presente e di futuro. I ricordi sono cose belle e con questa maglia, da giocatore, ho vinto un trofeo bellissimo. Sono orgoglioso di poter inseguire un altro obiettivo da allenatore, ma guardo di partita in partita. Domani sarà un campo molto difficile e servirà una grande prestazione".

Si aspetta qualcosa in più da Gudmundsson? A che punto è la sua crescita?

"Tutti stiamo crescendo molto, un giocatore deve essere completo e fare anche la fase difensiva. Lui è molto impegnato, sa che questo è un suo difetto e lo sta cercando di migliore, un po' come successo con Fagioli. Gud mi è piaciuto sabato, a Verona mi hanno dato fastidio tanti errori tecnici non da lui, ma all'interno della gara riconosceva che stava sbagliando. Tant'è che l'azione del gol poi l'ha avviata lui. A Verona la squadra ha fatto una brutta prestazione ma servivano i tre punti, e sono arrivati".

Come avete preparato la gara? Dove pensate di far male al Crystal Palace?

"Abbiamo avuto meno tempo di loro per prepararla, ma le partite ormai si preparano in breve tempo. Glasner l'ho seguito anche in Germania, so qual è la sua scuola e com'è questo ambiente. Questo è un campo difficile da conquistare anche in Premier, piccolo e col pubblico vicino. Lo stadio si infuoca subito, sarà un bel test per capire dove vogliamo arrivare".