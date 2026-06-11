FirenzeViola Fine corsa per Amatucci al Las Palmas: sogno Liga infranto. Ecco cosa può succedere adesso

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Si è conclusa ieri sera alla Rosaleda, con una delusione cocente, la stagione 2025/26 di Lorenzo Amatucci: l'ha chiusa dalla panchina, dopo essere uscito all'86', nella semifinale di ritorno contro il Malaga. Il suo Las Palmas ha interrotto il sogno promozione pareggiando 1-1 in trasferta, dopo aver perso in casa per 1-2 qualche giorno fa.

L'annata

Si interrompe il sogno Liga anche per il centrocampista classe 2004: per il prodotto delle giovanili della Fiorentina un'annata da protagonista al centro del 4-4-2 di Juan Funes, tecnico che lo ha issato a primo motore immobile del suo gioco. In tutto quarantadue partite in stagione, il 90% complessivo di minuti giocati. Nessun gol, ma non ha senso giudicare un giocatore come lui dal numerino accanto al pallone stilizzato che troviamo su ogni sito; quattro assist e un tipo di talento che si è sposato al meglio col calcio spagnolo, anche se solo di Segunda Division.



Dalla Spagna son convinti

Sull'isola di Gran Canaria sono tutti pazzi del ventiduenne aretino, che gode della stima del tecnico, della società e soprattutto della torcida del Las Palmas, che lo ha già eletto a idolo. "Qua si vive bene, il clima è caldo tutto l'anno e c'è il mare. In più nel giro di due ore posso essere ovunque in Spagna, prendendo l'aereo. Diciamo che la cosa principale che si differenzia dal resto dell'Europa è il meteo: qua in inverno fai il bagno tranquillamente. E' un altro clima, molto più simile magari all'Africa visto che siamo vicino" qualche mese fa parlava così a Radio FirenzeViola dell'isola in cui è rinato, dopo tante porte chiuse trovate in Italia nonostante la buona stagione alla Salernitana.



La situazione

Ricordiamo che Amatucci era in prestito al Las Palmas, che detiene un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, mentre la Fiorentina mantiene un controriscatto a 5,5 milioni. Deciderà quindi il club viola, anche se la rosa che sarà di Fabio Grosso sembra parecchio ingolfata nel reparto di centrocampo.