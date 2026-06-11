FirenzeViola La lezione di Fabio Grosso sui giovani: "Sento sempre dire che 'non sono pronti', è un concetto che non mi piace"

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Fabio Grosso calciatore lo conosciamo tutti benissimo soprattutto per quelle settimane d'oro a cavallo tra il giugno e il luglio del 2006, quando ha regalato a tanti italiani una delle gioie più grandi della vita con la vittoria dei Mondiali. Del Grosso allenatore conosciamo ancora poco nonostante sia in giro sulle panchine italiane e non solo da diverso tempo.

Il Grosso-pensiero

Il quarantottenne di Pescara viene ancora considerato un tecnico 'giovane' - non è un paese per giovani questo -, forse proprio per questo, qualche mese fa, raccontandosi ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha criticato una visione 'parecchio italiana' che abbiamo, non solo nel mondo del calcio, sui nostri ragazzi: "Sento sempre parlare dei ragazzi in termini che non mi piacciono. C'è il concetto di 'essere pronto' o 'non essere pronto'. L'essere pronti o no dipende dal contesto e poi si può capire se si è pronti solo se ci viene data la possibilità di metterci alla prova. Spesso non si danno nemmeno le opportunità per cui è impossibile capirlo".

Le scelte di Fabio

E invece sul suo percorso da allenatore: giovanili della Juventus, poi Bari, Verona, Brescia, Sion, Frosinone, Olympique Lione, Sassuolo e adesso Fiorentina. L'impressione è che tra quelli della 'classe del 2006', ovvero tra i tantissimi campioni del mondo diventati poi allenatori con diverse fortune, Grosso, anche per indole personale, abbia sfruttato poco il bonus a vita del trionfo tedesco. Sempre a Cronache, parla così delle sue scelte: "Per me non è mai stato un assillo quello di dover arrivare, di fare scalate o altro. Ho sempre scelto il posto che mi voleva di più. E quando ho fatto questa scelta di solito ho avuto sempre stagioni positive. Poi certo serve il tempo per dimostrare il proprio valore, ma quando si crede in quello che si fa tutto è più facile".