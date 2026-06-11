Il futuro della Fiorentina deciso negli States. Ipotesi extra-budget

Il futuro della Fiorentina deciso negli States. Ipotesi extra-budgetFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Nazione stamani in edicola si concentra sul futuro della Fiorentina, che - si legge - si è deciso negli Stati Uniti dove i massimi dirigenti viola hanno incontrato la proprietà per tracciare le linee guida della prossima stagione. Al centro dei colloqui i nodi nevralgici della pianificazione societaria: la quantificazione del budget per la campagna trasferimenti, la rimodulazione del monte ingaggi e la nuova organizzazione aziendale. Tra le ipotesi al vaglio ci sono la richiesta di un extra-budget o il ricorso a un piano di finanziamento tramite le operazioni di mercato. 