Il futuro della Fiorentina deciso negli States. Ipotesi extra-budget
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La Nazione stamani in edicola si concentra sul futuro della Fiorentina, che - si legge - si è deciso negli Stati Uniti dove i massimi dirigenti viola hanno incontrato la proprietà per tracciare le linee guida della prossima stagione. Al centro dei colloqui i nodi nevralgici della pianificazione societaria: la quantificazione del budget per la campagna trasferimenti, la rimodulazione del monte ingaggi e la nuova organizzazione aziendale. Tra le ipotesi al vaglio ci sono la richiesta di un extra-budget o il ricorso a un piano di finanziamento tramite le operazioni di mercato.
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Fiorentina da quinta a nona e non è Beethoven. La decadenza viola nell'era Commissodi Stefano Prizio
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