Come possibile sostituto di Kean spunta Mateo Pellegrino: le cifre

Come possibile sostituto di Kean spunta Mateo Pellegrino: le cifreFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio Fabio Paratici ha piazzato Mateo Pellegrino in cima alla lista dei possibili sostituiti di Kean. Risulta davvero complicato pensare a Piccoli quale parziale contropartita tecnica: non accettando il Parma rapporti paritetici nella valutazione dei cartellini, sarebbe una minuslavenza dolorosissima che la Fiorentina non può permettersi. 

Le cifre previste dal Parma

E allora Paratici dovrà trovare il modo di contenere la richiesta del Parma - che secondo quanto riporta il quotidiano corrispondono circa a una ventina di milioni di euro - e soprattutto battere la concorrenza della Premier League: Pellegrino piace tanto in Inghilterra. Questo sì che è un problema se la Fiorentina vuole contenere i costi dell'eventuale operazione.