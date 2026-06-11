Acquisti e cessioni: il mercato della Fiorentina parte dal centrocampo: le ultime da casa viola
Ritorna l'appuntamento con il "Chi si compra Flash", il punto di mercato di Radio Firenzeviola con tutte le ultime sul calciomercato della Fiorentina. Il focus di oggi è interamente dedicato al centrocampo, con le ultime indiscrezioni che portano alle idee di Thorstvedt ma anche di Miretti, calciatore in uscita dalla Juventus che potrebbe interessare alla Fiorentina. Per entrambi i profili la formula utilizzata dai viola potrebbe essere quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto.
I nomi in uscita a centrocampo
Il movimento in mezzo al campo è dovuto al fatto che sono diversi i nomi dei centrocampisti attuali che potrebbero lasciare Firenze. Come anticipato ieri il Friburgo è interessato a Fabbian, giocatore riscattato ufficialmente dai viola per 15 milioni di euro dal Bologna al raggiungimento della salvezza. Potrebbero partire anche Sohm e Richardson, con quest'ultimo che ha interessi soprattutto dalla Francia, con il Nizza che lo vorrebbe in prestito. Occhio poi anche ai movimenti attorno a Ndour, finito nel mirino del Napoli. La Fiorentina per lui non scenderà sotto la richiesta di 30 milioni, visto che la metà dell'incasso andrà nelle casse del Psg, club dal quale i viola lo hanno prelevato per 6 milioni di euro lasciando però appunto il 50% sulla futura rivendita. L'offerta degli azzurri dovrà dunque essere alta anche perché Paratici vede il giocatore al centro del progetto.
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