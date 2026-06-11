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Calamai: "Kostic nome che mi infastidisce. Perché non confermare Solomon?"
FirenzeViola.it
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", ha parlato di Filip Kostic: "Ho la sensazione che pochissimi nomi che sentiamo corrispondano a profili realmente nel mirino di Paratici. Aspettiamo quindi che torni dagli Stati Uniti e che entri in campo da Paratici. C’è però un nome che mi infastidisce: quello dello svincolato Kostic.
Non capisco perché la Fiorentina dovrebbe monitorare un simile profilo. Se proprio Kostic fosse un’idea, allora molto meglio andare a bussare alla porta del Tottenham e chiedere uno sconto importante per Solomon, che mi sembra molto meglio dell’ex juventino".
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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