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Calamai: "Kostic nome che mi infastidisce. Perché non confermare Solomon?"

Calamai: "Kostic nome che mi infastidisce. Perché non confermare Solomon?"FirenzeViola.it
Oggi alle 09:24Radio FirenzeViola
di Niccolò Santi

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Palla al centro", ha parlato di Filip Kostic: "Ho la sensazione che pochissimi nomi che sentiamo corrispondano a profili realmente nel mirino di Paratici. Aspettiamo quindi che torni dagli Stati Uniti e che entri in campo da Paratici. C’è però un nome che mi infastidisce: quello dello svincolato Kostic.

Non capisco perché la Fiorentina dovrebbe monitorare un simile profilo. Se proprio Kostic fosse un’idea, allora molto meglio andare a bussare alla porta del Tottenham e chiedere uno sconto importante per Solomon, che mi sembra molto meglio dell’ex juventino".