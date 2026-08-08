Roma, altro tonfo in amichevole: il Brighton vince 3-0. La Fiorentina osserva

vedi letture

La Roma non decolla e, a poco più di due settimane dall’esordio in campionato, l’allarme in casa giallorossa resta acceso. Dopo i quattro gol incassati dall’Aston Villa, la squadra di Gian Piero Gasperini è stata travolta anche dal Brighton, capace di imporsi con un netto 3-0 nell’amichevole disputata in Galles. Gli inglesi hanno indirizzato la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Rutter e Ayari. Nella ripresa è arrivato anche il secondo gol personale di Ayari, quello che ha definitivamente chiuso i conti e certificato una sconfitta pesante per la formazione giallorossa. Un risultato che alimenta più di un interrogativo sul percorso di preparazione della Roma, soprattutto considerando l’appuntamento che attende Gasperini e i suoi al rientro in Italia.

Gasperini furioso: e ora c’è la Fiorentina

Il tecnico giallorosso è apparso furioso soprattutto in occasione del terzo gol incassato, segnale di una squadra che sembra ancora lontana dalla condizione e dagli equilibri desiderati. Il tempo per sistemare le cose non manca, ma il calendario propone subito un esame importante. Sarà infatti proprio la Roma la prima avversaria della Fiorentina nel campionato 2026/27: i viola debutteranno lunedì 24 agosto alle 20.45 all’Olimpico di Roma, in una sfida che metterà immediatamente di fronte la squadra di Fabio Grosso a quella di Gasperini. E, almeno per ora, la Roma sembra ancora un cantiere aperto.