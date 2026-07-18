Udinese, chiuso l'acquisto di Mergim Vojvoda dal Como: affare da 1.3 milioni
FirenzeViola.it
L'Udinese ha concluso e ufficializzato l'acquisto di Mergim Vojvoda, il terzino kosovaro ha svolto le visite mediche con il club friulano. Dunque dopo aver vestito le maglie di Como e Torino, si vestirà di bianconero per la prossima stagione. Acquisto da 1.3 milioni di euro più 300.000 di bonus, che saranno depositati nelle casse dei lariani.
Pubblicità
Avversari
Il capitano del Bologna Lai avverte i viola: "Più stanchi ma con più ritmo partita, conosciamo le loro qualità"
Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampodi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Oulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
Copertina
FirenzeViolaOualissea: dagli inizi senza scarpe al 'rapimento' a Istanbul, il lungo viaggio che ha portato Oulai a Firenze
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com