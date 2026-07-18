Udinese, chiuso l'acquisto di Mergim Vojvoda dal Como: affare da 1.3 milioni

Udinese, chiuso l'acquisto di Mergim Vojvoda dal Como: affare da 1.3 milioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Avversari
di Redazione FV

L'Udinese ha concluso e ufficializzato l'acquisto di Mergim Vojvoda, il terzino kosovaro ha svolto le visite mediche con il club friulano. Dunque dopo aver vestito le maglie di Como e Torino, si vestirà di bianconero per la prossima stagione. Acquisto da 1.3 milioni di euro più 300.000 di bonus, che saranno depositati nelle casse dei lariani.