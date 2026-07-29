Niente corsa al botteghino per Watford-Fiorentina: venduti poco più di 5mila biglietti

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Si avvicina l'amichevole di questa sera tra Watford e Fiorentina a Vicarage Road con il club inglese che ha da poco comunicato il dato sui biglietti venduti fino ad ora, ovvero "più di 5mila". Meno di un quarto della capienza totale dunque, visto che lo stadio degli Hornets può ospitare fino a 22mila persone. La biglietteria resterà aperta anche tutto il corso della giornata, quindi potrebbero sensibilmente salire i numeri attuali, però non si può parlare di "grande attesa" per l'amichevole di oggi. Tra l'altro, tra i 5mila o poco più che hanno già comprato il tagliando per il match, bisogna tenere conto dei circa 200 tifosi viola che seguiranno la squadra di Grosso anche contro in Inghilterra.