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Verso Real Madrid-Fiorentina, i blancos sono partiti in direzione Austria

Verso Real Madrid-Fiorentina, i blancos sono partiti in direzione AustriaFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:45Avversari
di Redazione FV

Il Real Madrid di José Mourinho si prepara ad affrontare alle ore 18:00 la Fiorentina a Klagenfurt in Austria. Come infatti riportato attraverso un post Instagram sul profilo ufficiale dei Blancos, il Real è partito questa mattina in volo, direzione appunto Austria, dove si terrà l’amichevole di lusso contro i viola di Fabio Grosso. Una partita che l’ultima volta si è giocata ben nove anni fa al Santiago Bernabeu quando allora a deciderla fu un certo Cristiano Ronaldo, mentre per il club gigliato ad andare a segno era stato Jordan Veretout.

Questo il post con le immagini della squadra in partenza: 