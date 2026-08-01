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Verso Real Madrid-Fiorentina, i blancos sono partiti in direzione Austria
FirenzeViola.it
Il Real Madrid di José Mourinho si prepara ad affrontare alle ore 18:00 la Fiorentina a Klagenfurt in Austria. Come infatti riportato attraverso un post Instagram sul profilo ufficiale dei Blancos, il Real è partito questa mattina in volo, direzione appunto Austria, dove si terrà l’amichevole di lusso contro i viola di Fabio Grosso. Una partita che l’ultima volta si è giocata ben nove anni fa al Santiago Bernabeu quando allora a deciderla fu un certo Cristiano Ronaldo, mentre per il club gigliato ad andare a segno era stato Jordan Veretout.
Questo il post con le immagini della squadra in partenza:
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Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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