Pellegrini resta alla Roma: ecco quando sarà a disposizione di Gasperini
Lorenzo Pellegrini continuerà la sua avventura con la Roma e con tutta probabilità sarà a disposizione già a partire dall'esordio in campionato contro la Fiorentina in programma il prossimo 24 agosto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il centrocampista giallorosso ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al club capitolino fino al 30 giugno 2027.
Il centrocampista, che nelle ultime settimane ha lavorato a parte per completare il recupero fisico, è pronto a rientrare gradualmente nei programmi della squadra. Pellegrini tornerà a disposizione del gruppo al rientro della Roma a Trigoria, dopo il periodo di lavoro svolto in Galles. Una notizia importante anche in vista dell'inizio della Serie A 2026/2027, con Gasperini che potrà contare nuovamente sul numero 7 una volta completato il percorso di recupero.
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