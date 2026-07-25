Il Watford e Bove aspettano la Fiorentina con un 3-0 in amichevole

Il Watford e Bove aspettano la Fiorentina con un 3-0 in amichevoleFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00Avversari
di Redazione FV

Dopo l'amichevole di oggi pomeriggio, il 29 sera la Fiorentina affronterà il Watford allenato da Dionisi. Anche la squadra inglese ha diputato un'amichevole nel pomeriggio, contro i tedeschi del Rostock, vincendo 3-0 con reti di Maamma e Nobizada in avvio di primo tempo e di Chikovani nel finale di partita. L'atteso ex di mercoledì prossimo, che ritroverà la Fiorentina per la prima volta da avversario, Edoardo Bove è rimasto in campo 86 minuti.