Depor, Riki Rodriguez dopo il pari con la Fiorentina: "Avversario di livello, siamo contenti"

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"Dobbiamo ancora sistemare alcune cose, ma la squadra ha lottato fino alla fine". È questo il messaggio lanciato da Riki Rodríguez al termine dell'amichevole di ieri sera tra Fiorentina e Deportivo a Coruña, terminata 1-1 al Viola Park. Il centrocampista spagnolo, titolare nella sfida contro i viola, ha commentato con soddisfazione a Riazor.org la prestazione della squadra, pur sottolineando la necessità di continuare a lavorare in vista dell'inizio della stagione.

«Sapevamo che avremmo affrontato un avversario di alto livello e credo che siamo contenti. Abbiamo attraversato diverse fasi durante la partita, dobbiamo ancora sistemare alcune cose, ma nel complesso la squadra ha lottato fino alla fine. Abbiamo ottenuto il pareggio e restiamo imbattuti nel precampionato, un aspetto importante», ha spiegato Rodríguez.

Il centrocampista del Deportivo ha poi sottolineato l'importanza di confrontarsi con squadre di questo livello durante la preparazione: «È molto importante, perché è quello che ci troveremo ad affrontare tra poche settimane. Prima ci abitueremo a questo tipo di partite, meglio sarà. Siamo felici di poter giocare sfide del genere».

Infine uno sguardo al lavoro svolto durante il ritiro estivo in Italia: «Sta funzionando molto bene, soprattutto per conoscere i nuovi arrivati. Stiamo passando tanto tempo insieme, con carichi di lavoro intensi, e stiamo lavorando sodo per arrivare pronti all'inizio del campionato». Il Deportivo ora proseguirà la tournée italiana con l'ultima amichevole contro il Genoa.