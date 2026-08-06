Quagliata: "Fiorentina squadra di alto livello. Ci servirà per capire dove possiamo migliorare"

Quagliata: "Fiorentina squadra di alto livello. Ci servirà per capire dove possiamo migliorare"FirenzeViola.it
Ieri alle 13:14Avversari
di Redazione FV
L'esterno del Deportivo ha parlato dei due confronti amichevoli che lo vedranno protagonista contro la Fiorentina di Grosso e il Genoa

Giacomo Quagliata è uno dei due italiani, oltre all'ex viola Amatucci, che stasera affronterà la Fiorentina in amichevole col Deportivo de a Coruna. Il giocatore, arrivato in Spagna l'estate scorsa con la squadra nella seconda divisione del calcio spagnolo, ha parlato a TMW dei due incontri contro Fiorentina e Genoa che porteranno a termine la preparazione estiva della squadra galiziana: "Saranno partite molto importanti.

Affronteremo due squadre di alto livello, con tanti giocatori di qualità, e capiremo meglio dove possiamo ancora migliorare. Questo doppio test ci servirà per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio del campionato". 