Quagliata: "Fiorentina squadra di alto livello. Ci servirà per capire dove possiamo migliorare"
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L'esterno del Deportivo ha parlato dei due confronti amichevoli che lo vedranno protagonista contro la Fiorentina di Grosso e il Genoa
Giacomo Quagliata è uno dei due italiani, oltre all'ex viola Amatucci, che stasera affronterà la Fiorentina in amichevole col Deportivo de a Coruna. Il giocatore, arrivato in Spagna l'estate scorsa con la squadra nella seconda divisione del calcio spagnolo, ha parlato a TMW dei due incontri contro Fiorentina e Genoa che porteranno a termine la preparazione estiva della squadra galiziana: "Saranno partite molto importanti.
Affronteremo due squadre di alto livello, con tanti giocatori di qualità, e capiremo meglio dove possiamo ancora migliorare. Questo doppio test ci servirà per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio del campionato".
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