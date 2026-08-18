Roma, due dubbi per Gasp verso la Fiorentina: Wesley e Pisilli in forse

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La Roma si avvicina all’esordio in campionato contro la Fiorentina con qualche dubbio, ma anche con la speranza di recuperare due pedine importanti. Tra meno di una settimana, all’Olimpico, i giallorossi sfideranno la squadra di Fabio Grosso e le condizioni di Wesley e Pisilli saranno uno dei temi da monitorare alla ripresa degli allenamenti.

Entrambi sono rimasti fuori nell’amichevole di Ferragosto contro il Borussia Dortmund. Il brasiliano deve smaltire un problema alla caviglia e verrà valutato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria, così come Pisilli. Al momento filtra fiducia sul loro recupero, ma la loro presenza contro la Fiorentina non è ancora certa.

Per i viola, dunque, l’attenzione sarà soprattutto sulla situazione dell’infermeria romanista. Tra i nuovi acquisti, Molina dovrebbe essere l’unico destinato a partire dal primo minuto, mentre resta da valutare Koné. In attacco, invece, spazio a Soulé e Dybala. Non ci sarà Pellegrini, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio e destinato a saltare la sfida con la Fiorentina.