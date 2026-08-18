TMW, Fiorentina e Galatasaray trattano per riportare Torreira a Firenze: la formula

TMW, Fiorentina e Galatasaray trattano per riportare Torreira a Firenze: la formulaFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:26Primo Piano
di Redazione FV

Lucas Torreira può tornare alla Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano, oggi al Galatasaray, ha già vestito la maglia viola nella stagione 2021/22, arrivando in prestito dall’Arsenal. Al termine di quella annata, nonostante le premesse per una permanenza a Firenze, il club non completò il riscatto e Torreira si trasferì poi al Galatasaray.

Ora, però, l’ipotesi di un nuovo ritorno in viola prende quota. Il giocatore avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare Istanbul e Firenze resta una destinazione particolarmente gradita, anche per il forte legame costruito durante la sua precedente esperienza. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono già stati avviati i dialoghi tra Fiorentina e Galatasaray per valutare la fattibilità dell’operazione. La formula potrebbe essere ancora quella del prestito, con diritto di riscatto in favore del club viola.