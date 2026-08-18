TMW, Fiorentina e Galatasaray trattano per riportare Torreira a Firenze: la formula
Lucas Torreira può tornare alla Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano, oggi al Galatasaray, ha già vestito la maglia viola nella stagione 2021/22, arrivando in prestito dall’Arsenal. Al termine di quella annata, nonostante le premesse per una permanenza a Firenze, il club non completò il riscatto e Torreira si trasferì poi al Galatasaray.
Ora, però, l’ipotesi di un nuovo ritorno in viola prende quota. Il giocatore avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare Istanbul e Firenze resta una destinazione particolarmente gradita, anche per il forte legame costruito durante la sua precedente esperienza. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sono già stati avviati i dialoghi tra Fiorentina e Galatasaray per valutare la fattibilità dell’operazione. La formula potrebbe essere ancora quella del prestito, con diritto di riscatto in favore del club viola.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati