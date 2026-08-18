Coppa Italia, date e orari dei sedicesimi: Fiorentina-Pisa il 15 settembre

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La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026/27. Il programma si svilupperà tra il 1° e il 15 settembre, con otto sfide in calendario e altrettanti pass per gli ottavi di finale. Per la Fiorentina l'appuntamento è fissato per martedì 15 settembre alle ore 21.00, quando al Franchi arriverà il Pisa. Un derby toscano che metterà in palio l'accesso agli ottavi di finale della competizione e che vedrà dunque la formazione viola scendere in campo in serata.

Il programma dei sedicesimi prenderà il via martedì 1° settembre con Parma-Cremonese alle 18.00 e Torino-Monza alle 21.00. Il giorno successivo, mercoledì 2 settembre, spazio a Sassuolo-Frosinone alle 16.00 e Udinese-Venezia alle 18.00. Giovedì 3 settembre saranno invece Palermo-Mantova alle 18.00 e Cagliari-Hellas Verona alle 21.00. La fase dei sedicesimi si concluderà quindi martedì 15 settembre con Genoa-Südtirol alle 18.00 e, appunto, Fiorentina-Pisa alle 21.00.

Per la squadra viola sarà dunque una serata da cerchiare in rosso sul calendario: Fiorentina-Pisa, martedì 15 settembre alle ore 21.00. La vincente accederà agli ottavi di finale della Coppa Italia.