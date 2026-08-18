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Verso la Roma: Atta, Joao Mario e Jimenez presto in gruppo. Mandragora in dubbio
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I tre acciaccati hanno lavorato a parte: tra domani e giovedì possibile ritorno coi compagni. Il centrocampista è invece più indietro e rischia il forfait
Ripresa degli allenamenti al Viola Park e prime indicazioni in vista della Roma. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Joao Mario, Arthur Atta e Alex Jimenez hanno svolto anche oggi lavoro personalizzato, ma le sensazioni restano positive: tra domani e dopodomani i tre potrebbero tornare a lavorare con il gruppo e aumentare così le possibilità di essere a disposizione per la trasferta di lunedì all’Olimpico.
Chi è un po’ più indietro è invece Rolando Mandragora. Il centrocampista sta seguendo un percorso differenziato e, al momento, è il giocatore che rischia maggiormente di saltare il debutto in campionato contro la Roma. Per gli altri tre acciaccati, invece, filtra cauto ottimismo.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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