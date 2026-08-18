Mora, subito bagno di folla all'arrivo a Roma. E la Fiorentina è avvisata

Mora, subito bagno di folla all'arrivo a Roma. E la Fiorentina è avvisataFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:45Avversari
di Redazione FV

Circa 400 tifosi hanno atteso a Ciampino Rodrigo Mora, nuovo talento della Roma arrivato dal Porto, trasformando l’aeroporto in un piccolo anticipo di entusiasmo giallorosso. Il classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese, è stato accolto da cori, sciarpe e foto.

Un entusiasmo che la Fiorentina dovrà tenere d’occhio: lunedì sera, all’Olimpico, Mora potrebbe infatti fare il suo debutto ufficiale proprio contro i viola nella prima giornata di campionato. Per la squadra di Fabio Grosso, dunque, una possibile prima sfida subito contro uno dei nuovi volti più attesi della Roma.