Mora, subito bagno di folla all'arrivo a Roma. E la Fiorentina è avvisata
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Circa 400 tifosi hanno atteso a Ciampino Rodrigo Mora, nuovo talento della Roma arrivato dal Porto, trasformando l’aeroporto in un piccolo anticipo di entusiasmo giallorosso. Il classe 2007, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese, è stato accolto da cori, sciarpe e foto.
Un entusiasmo che la Fiorentina dovrà tenere d’occhio: lunedì sera, all’Olimpico, Mora potrebbe infatti fare il suo debutto ufficiale proprio contro i viola nella prima giornata di campionato. Per la squadra di Fabio Grosso, dunque, una possibile prima sfida subito contro uno dei nuovi volti più attesi della Roma.
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Avversari
Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresadi Angelo Giorgetti
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1 Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
2 Questione di cifre, ma pure di tempi per un sostituto: su Kean i viola fanno muro. E il bisogno di vendere riguarda altri
Copertina
FirenzeViolaAtta, la garanzia di Grosso per l’Olimpico: la Fiorentina spera nel recupero del francese
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Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
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