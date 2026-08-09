Sarà il Benevento l'avversario della Fiorentina venerdì, battuto il Ravenna 5-3

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Il Benevento sarà l'avversaria della Fiorentina nel primo turno di Coppa Italia venerdì 14 alle ore 21.15 al Franchi (diretta su Italia 1). La squadra di Floro Flores ha infatti battuto il Ravenna 5-3, al termine di una partita scoppiettante e ricca di gol in cui i sanniti sono riusciti a dilagare solo nel finale.

La cronaca

Il Ravenna parte infatti fortissimo e in 14' minuti si ritrova sul 2-0 grazie ai gol di Vinicius al 3' e di Maggio al 14'. Ma la gioia del doppio vantaggio dura poco perché il Benevento un minuto dopo accorcia con Prisco e poi completa la rimonta al 39' con Salvemini. Nella ripresa il copione si ripete: Vinicius riporta avanti il Ravenna al 53', il Benevento pareggia al 61' con Romano, entrato da pochi minuti. Al 71' i sanniti vanno in vantaggio per la prima volta portandosi sul 4-3 grazie al gol di Scognamillo (nella foto). Nel recupero arriva anche la cinquina, firmata ancora da Salvemini, che sigla dunque la doppietta personale.