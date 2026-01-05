Qui Lazio, emergenza totale per Sarri: il probabile undici anti-Fiorentina

Anno nuovo, vecchia emergenza. Sarri deve ancora fare i conti con le tante assenze, tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa. Dalla sconfitta contro il Napoli, il tecnico ha perso Noslin e Marusic (rischia due giornate), che si aggiungono agli indisponibili Patric (infortunato al polpaccio), Dele-Bashiru e Dia, impegnati in Marocco con le rispettive nazionali. Resta da valutare solo Vecino, out all’Olimpico per febbre. Potrebbe farcela per la Fiorentina, che si giocherà subito di mercoledì per il turno infrasettimanale.

In difesa, al posto di Marusic, è ballottaggio tra Lazzari e Hysaj (rientrato in lista); solo conferme per il resto del reparto con Gila, Romagnoli e Pellegrini. Salvo novità di mercato, a centrocampo giocheranno ancora Guendouzi, Cataldi e Basic; attesa per il recupero di Rovella, tornato in panchina domenica. Il grande dilemma è in attacco, con due possibilità: Zaccagni falso nove, con Cancellieri a sinistra e Isaksen a destra; Pedro al centro con il capitano e l’ex Verona sulle fasce; o proprio il numero 22 da punta insieme a Zac a sinistra e il danese a destra. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.