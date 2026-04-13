Qui Lazio: ecco i convocati di Sarri per la sfida di Firenze. Torna Zaccagni

Qui Lazio: ecco i convocati di Sarri per la sfida di Firenze. Torna ZaccagniFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:10Avversari
di Redazione FV

A poche ore dal match tra Fiorentina e Lazio la società biancoceleste ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida in programma alle 20:45 al Franchi. Torna in elenco Zaccagni, tante ancora le defezioni: fuori Marusic così come Maldini e Gila oltre a Gigot e ai lungodegenti Provedel e Rovella.

Di seguito il comunicato:

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida in trasferta contro la Fiorentina.

Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni”.