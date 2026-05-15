Qui Juventus, seduta a parte per Thuram, Kalulu e Kelly: il punto

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La Juventus, questa mattina, è tornata alla Continassa dopo un giorno di riposo concesso da Luciano Spalletti. I bianconeri sono scesi in campo in vista della sfida contro la Fiorentina. Si sono allenati a parte Thuram, Kalulu e Kelly. Per questi tre giocatori non c'è comunque preoccupazione nello staff bianconero sulla presenza per il match di domenica. Al fianco di Locatelli potrebbe agire ancora Koopmeiners. Mentre in attacco sarà confermato Vlahovic, con alle sue spalle il terzetto formato da Conceicao, McKennie e Yildiz.