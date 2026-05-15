Giuseppe Commisso e l'assenza da Firenze, La Nazione: "È ancora da capire quando tornerà"

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Alle parole rilasciate tramite i social ieri dal presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, serve ora una traduzione concreta. Perché, a quattro mesi dalla scomparsa di Rocco resta ancora da capire quando Giuseppe farà ritorno a Firenze: tolto il blitz per la messa in Duomo in suffragio del padre a gennaio, il presidente non è infatti più tornato in città e all'interno della società nessuno oggi si sente di ipotizzare date precise. Una situazione che ha sorpreso l'ambiente anche per il netto contrasto con le abitudini di Rocco Commisso, presente spesso in Italia nei primi anni della sua gestione e capace di vivere quotidianamente il club. E soprattutto di fare scelte, anche forti, di calcio.

In mesi complicati come quelli attraversati dalla Fiorentina, una sua presenza più assidua al Viola Park sarebbe stata accolta con favore. Senza dimenticare un dettaglio significativo: Giuseppe, da quando Paratici ha assunto il ruolo di ds, non ha ancora avuto modo di incontrarlo di persona. Certo, la presenza costante del dg Ferrari e quella dell'ad Stephan hanno garantito continuità all'impegno della famiglia Commisso ma è chiaro che l'estate alle porte rappresenterà un passaggio decisivo per comprendere le reali intenzioni della proprietà. Lo riporta La Nazione.