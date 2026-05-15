Valcareggi su G. Commisso: "Un presidentino che non mi rappresenta"
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Il procuratore di fede viola, Furio Valcareggi, ha parlato del momento attuale in casa Fiorentina: "Il calcio non lo programmi, è imprevedibile, per questo non capisco chi dice che il prossimo anno sarà di transizione... Vanoli va ringraziato, è stato preso per non retrocedere e non è retrocesso. Ora però spero che saluti. Fagioli? Quando lo criticavo se lo meritava.
Le valutazioni vanno sempre contestualizzate. Giuseppe Commisso? Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta, il messaggio che ha mandato dopo il Genoa è una cosa che non esiste. Se non ha voglia di venire a Firenze che lo dica, forse qualcuno si dimentica di quali grandi personaggi hanno guidato la Fiorentina”.
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Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
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