Valcareggi su G. Commisso: "Un presidentino che non mi rappresenta"

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Il procuratore di fede viola, Furio Valcareggi, ha parlato del momento attuale in casa Fiorentina: "Il calcio non lo programmi, è imprevedibile, per questo non capisco chi dice che il prossimo anno sarà di transizione... Vanoli va ringraziato, è stato preso per non retrocedere e non è retrocesso. Ora però spero che saluti. Fagioli? Quando lo criticavo se lo meritava.

Le valutazioni vanno sempre contestualizzate. Giuseppe Commisso? Quel presidentino che sta in America non mi rappresenta, il messaggio che ha mandato dopo il Genoa è una cosa che non esiste. Se non ha voglia di venire a Firenze che lo dica, forse qualcuno si dimentica di quali grandi personaggi hanno guidato la Fiorentina”.