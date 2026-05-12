Juventus in campo in vista Fiorentina: Thuram si allena a parte
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La Juventus è tornata in campo oggi in vista della gara di domenica (o lunedì, visto che è ancora impossibile sapere la data precisa per il braccio di ferro tra Lega e Prefettura di Roma) mentre i viola si sono dati appuntamento per domani. Per Spalletti, come racconta TMW, c'è il rischio di non poter avere a disposizione Khephren Thuram che, almeno alla ripresa, ha fatto lavoro differenziato rispetto al gruppo. Al momneto dunque non è possibile prevedere se il centrocampista riuscirà a recuperare per la gara.
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Avversari
Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?di Angelo Giorgetti
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Copertina
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Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
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