Juventus in campo in vista Fiorentina: Thuram si allena a parte

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La Juventus è tornata in campo oggi in vista della gara di domenica (o lunedì, visto che è ancora impossibile sapere la data precisa per il braccio di ferro tra Lega e Prefettura di Roma) mentre i viola si sono dati appuntamento per domani. Per Spalletti, come racconta TMW, c'è il rischio di non poter avere a disposizione Khephren Thuram che, almeno alla ripresa, ha fatto lavoro differenziato rispetto al gruppo. Al momneto dunque non è possibile prevedere se il centrocampista riuscirà a recuperare per la gara.