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Dal Viola Park, Kean ancora a parte. Rientra Gudmundsson

Dal Viola Park, Kean ancora a parte. Rientra Gudmundsson FirenzeViola.it
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Oggi alle 16:05Primo Piano
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Allenamento per la Fiorentina al Viola Park. La squadra di Paolo Vanoli continua la preparazione della gara di campionato contro la Juventus. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è rientrato in gruppo Albert Gudmundsson, che ieri si era allenato a parte. Ancora seduta personalizzata per Moise Kean. Difficilmente il centravanti tornerà a disposizione per la sfida di domenica.