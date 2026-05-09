Genoa, i convocati di Daniele De Rossi: assenti pure Cornet e Otoa

Genoa, i convocati di Daniele De Rossi: assenti pure Cornet e OtoaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:15Avversari
di Redazione FV
fonte genoacfc.it

Il Genoa ha reso nota la lista dei convocati diramata dall’allenatore Daniele De Rossi per la gara di domani contro la Fiorentina. 

Questo l’elenco completo: Amorim, Bijlow, Colombo, Doucoure, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Frendrup, Grossi, Leali, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Onana, Østigård, Ouedrogo, Sabelli, Sommariva, Vasquez, Vitinha, Zätterström.