Yildiz mai in gol contro i viola, lui risponde: "C'è pressione ma siamo tranquilli"

vedi letture

In casa Juventus ci si appresta ad ospitare la Fiorentina nel penultimo turno di campionato, in programma nel weekend (da capire ancora quando). Per i bianconeri le due giornate sono fondamentali per la corsa Champions, assolutamente da non fallire. In vista dello scontro coi viola, ha parlato in queste ore Kenan Yildiz, numero dieci juventino che ha preso la parola a margine di un evento svoltosi allo Juventus Store dell'Allianz Stadium: "Adesso c'è un po' di pressione da parte della gente fuori, ma siamo tranquilli, abbiamo due partite importanti per la qualificazione alla prossima Champions e continuiamo a fare il nostro lavoro col mister", le parole riprese da TMW.

Inoltre, dai cronisti presenti viene portata alla bocca di Yildiz una statistica. Il fantasista turco non ha mai segnato alla Fiorentina e con la maglia della Juventus si trova ora a quota 19 reti in Serie A. Questa è stata la risposta del turco: "Questo non lo sapevo, certo sarebbe un bel numero".