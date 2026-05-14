Qui Atalanta: campionato finito per Kossounou, salta anche la Fiorentina

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Mancano più di due settimane all'ultima sfida di campionato della Fiorentina contro l'Atalanta, ma arrivano già importanti notizie sugli infortunati del fronte bergamasco. Come raccolto da TMW Kossounou, Scalvini e Bernasconi hanno svolto terapie, mentre Djimsiti ha lavorato a parte, ma in campo. Inoltre, per quanto riguarda Kossounou, è anche arrivata la diagnosi per l'infortunio che ha rimediato al minuto 63 della sfida contro il Milan a San Siro: si tratta di una lesione muscolo-fasciale di primo grado al bicipite femorale destro. Nonostante la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico, il giocatore dovrà, però, sicuramente chiudere il suo campionato in anticipo.

Il difensore classe 2002, infatti, salterà sia la sfida di domenica 17 contro il Bologna, sia quella della prossima settimana contro la Fiorentina, squadra alla quale aveva segnato nella sfida d'andata terminata 2-0 in favore dei bergamaschi. Una brutta notizia per mister Palladino che si va a unire a quella di Scalvini, resa nota nella giornata di ieri. Nel caso del difensore italiano gli esami avevano evidenziato una distrazione fra il primo ed il secondo grado alla caviglia destra con interessamento del compartimento articolare laterale. La stagione del difensore casse 2003 potrebbe quindi essersi già conclusa, anche se le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno con l'idea di provare a recuperarlo per l'ultima giornata di campionato contro la Fiorentina.