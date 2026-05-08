Di Francesco sui calcoli salvezza: "Ci penso. Domani è importante fare punti"

Di Francesco sui calcoli salvezza: "Ci penso. Domani è importante fare punti"FirenzeViola.it
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Ieri alle 14:57Avversari
di Redazione FV

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, in lotta con la Cremonese per la salvezza con un vantaggio di 4 punti da amministrare, ha parlato in conferenza stampa del suo pensiero ai calcoli riferiti proprio alla salvezza. Queste le parole del tecnico al riguardo: "È un mio pensiero costante, la partita più importante è quella di domani, poi valuteremo le altre. Questo è lo step da fare, ci può dare il là per ottenere qualcosa in più di quello che vorremmo, servirà però una grande prestazione, sennò sarà difficile portare via punti".