Non solo De Rossi e Grosso, Tuttosport: "Paratici tiene calda una pista estera segreta"

Non solo De Rossi e Grosso, Tuttosport: "Paratici tiene calda una pista estera segreta"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Daniele De Rossi, che può liberarsi dal Genoa dietro il pagamento di una penale, e Fabio Grosso, legato per un altro anno al Sassuolo, sono tra i possibili candidati alla panchina del Bologna in caso di addio di Italiano ma soprattutto a quella della Fiorentina. Entrambi i profili, riporta stamani Tuttosport, piacciono molto alla dirigenza viola, che vedrà a breve Paolo Vanoli (che ha un contratto in scadenza il 30 giugno). Questo sarà il primo step per arrivare alla decisione definitiva su chi dovrà allenare la Viola l’anno venturo.

Vietato sbagliare. Lo sa bene Fabio Paratici, che starebbe tenendo in caldo pure una pista estera top secret.  