Non solo De Rossi e Grosso, Tuttosport: "Paratici tiene calda una pista estera segreta"
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Daniele De Rossi, che può liberarsi dal Genoa dietro il pagamento di una penale, e Fabio Grosso, legato per un altro anno al Sassuolo, sono tra i possibili candidati alla panchina del Bologna in caso di addio di Italiano ma soprattutto a quella della Fiorentina. Entrambi i profili, riporta stamani Tuttosport, piacciono molto alla dirigenza viola, che vedrà a breve Paolo Vanoli (che ha un contratto in scadenza il 30 giugno). Questo sarà il primo step per arrivare alla decisione definitiva su chi dovrà allenare la Viola l’anno venturo.
Vietato sbagliare. Lo sa bene Fabio Paratici, che starebbe tenendo in caldo pure una pista estera top secret.
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Lorenzo Di BenedettoChi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
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