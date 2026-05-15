Milan e club di Premier su Fagioli, La Gazzetta: "Ecco la cifra che farebbe vacillare la Viola"

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Uno dei giocatori della Fiorentina che sarà maggiormente richiesto sul mercato nel corso della prossima estate è senza alcun dubbio Nicolò Fagioli, per il quale, sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, le offerte non mancano. Tra i cultori del centrocampista viola c’è Massimiliano Allegri, che lo porterebbe volentieri al Milan, ma non solo: su di lui hanno messo gli occhi alcuni club di Premier.

L’intenzione della Fiorentina però è fare muro, rispondendo “no grazie” a eventuali abboccamenti estivi. La società potrebbe vacillare solo difronte a proposte indecenti, ovvero dai 40 milioni in su: Fagioli è costato alla Viola 18 milioni un anno e mezzo fa e in quel caso la plusvalenza diventerebbe troppo ghiotta per non prenderla neppure in considerazione.