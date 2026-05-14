Qui Juve, Thuram si allena a parte: resta in dubbio dal 1' contro la Fiorentina

Qui Juve, Thuram si allena a parte: resta in dubbio dal 1' contro la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:28Avversari
di Redazione FV

In vista della prossima sfida di campionato, ultima allo Juventus Stadium, la squadra bianconera ospita la Fiorentina, l'unico in dubbio per la partita è Khephren Thuram, che soffre per un problema al ginocchio. Delle su condizioni ha parlato il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo: "Non è ancora rientrato in gruppo, ma non c’è eccessiva preoccupazione. Insomma nelle ultime due partite di campionato si rivedrà Thuram in campo. Resta ancora da decidere se dall’inizio o meno contro la Fiorentina".